اشار ​حزب الاتحاد​ الى انه "من جديد تمتد يد الاجرام الصهيونية لتضيف جريمة مروعة اخرى على جرائمها التي إرتكبتها حتى اليوم بحق ​الشعب الفلسطيني​، حيث تعمد الاحتلال قتل الشاب الأعزل محمد علي الناعي والتنكيل بجثته تحت سمع وبصر ​العالم​ أجمع"، مؤكدا أن "هذه الجرائم والانتهاكات لن تجعل الشعب الفلسطيني يتراجع عن الدفاع عن ارضه، بل ستزيده ثباتًا وتمسكًا بأرضه وحقوقه، وستجعله أكثر إصرارًا على مقاومة المحتل بكل السبل وأشكال ​المقاومة​ كافة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حزب الاتحاد: الجرائم الاسرائيلية ستجعل الشعب الفلسطيني أكثر إصرارًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.