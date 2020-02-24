أعلن المكتب الاعلامي لوزير ​الطاقة​ و​المياه​ ​ريمون غجر​ أنه "تصل غداً الثلاثاء الى نقطة الحفر في المياه ​البحرية اللبنانية​ سفينة الحفر Tungsten Explorer التي ستقوم بحفر البئر الاستكشافية الاولى في الرقعة رقم 4،وخلال ايام من تمركزها على بعد 21 كلم تقريباً من الشاطئ سوف تبدأ ​السفينة​ بأنشطة الحفر التي ستستمر حوالي ستين يوماً"، مشيرا الى ان "البواخر اللوجستية الثلاث الراسية في ​مرفأ بيروت​ سوف تؤمن الخدمات اللوجستية لسفينة الحفر من قاعدة الخدمات التي انشئت في المرفأ، في حين ستتولى مروحيتان عموديتان نقل ​العمال​ الى السفينة من ​مطار بيروت الدولي​".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مكتب وزير الطاقة: السفينة التي ستقوم بالحفر في الرقعة رقم 4 تصل غدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.