أعلن مكتب نائبي بشري ​ستريدا جعجع​ و​جوزيف اسحق​ ان "نظرا للظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها البلاد، ونظرا لارتفاع سعر صرف ​الدولار​ في الاسواق المالية، وايمانا منا كنائبين عن منطقة بشري، ستريدا جعجع وجوزاف اسحق، بالوقوف الى جانب اهلنا في منطقة بشري كما دائما، خصوصا في هذه الظروف العصيبة، فقد اتخذت الهيئة الادارية لمؤسسة "جبل الارز" قرارا استثنائيا ولمرة واحدة فقط هذه السنة، بإصدار شيكات ال​مساعدات​ التربوية باسم أهالي الطلاب الذين تقدموا بطلبات للحصول على مساعدات مدرسية، على ان تكون قيمة المساعدة لكل طالب في المدرسة الخاصة 200 دولار اميركي، عوضا عن 300.000 ليرة لبنانية، وفي المعهد الموسيقي 100 دولار اميركي، عوضا عن 150.000 ليرة لبنانية، وذلك كي يستفيد اهلنا من فارق سعر صرف الدولار. وقد بلغ مجموع عدد الطلاب للعام الدراسي (2019-2020)، 1000 طالب وطالبة في ​المدارس الخاصة​، ومعهد ​جبران خليل جبران​ الموسيقي".

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كانت هذه تفاصيل خبر مكتب جعجع واسحق: المساعدات التربوية ستصرف بالدولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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