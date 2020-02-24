هاشم: مناعة اللبنانيين قوية لكثر ما يمر عليهم من فيروسات المصارف وتجار الاحتكارات

رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​ أنه "لم يعد يتملك ​اللبنانيون​ الخوف والهلع من ​فيروس كورونا​ لان مناعتهم أصبحت قوية لكثر ما يمر عليهم من فيروسات ​المصارف​ وتجار الاحتكارات والغلاء ولهذا لم يعد يهتم الناس ان زادت ​الأمراض​ او أتى ​الجراد​ واللبنانيون مطمئنون لان الجراد لم يعد يجد شيء ليأكله".

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