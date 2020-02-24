رابع وفاة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا

أعلنت ​وزارة الصحة​ في منطقة لومبارديا التي تقع شمال غرب ​إيطاليا​ عن وفاة رجل مسن (84 عاما) في المنطقة بعد إصابته ب​فيروس كورونا​، مشيرة الى أن الرجل توفي ليلا في المستشفى، وهو ثالث ضحية في منطقة لومبارديا حيث فرض على قرى الحجر الصحي بهدف منع انتشار الفيروس. ويأتي هذا بعد أن شهد شمال إيطاليا رصد حالات اصابة جديدة بالفيروس نهاية الأسبوع الماضي.

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