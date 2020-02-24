قوة أميركية مدعومة بقوة عراقية اعتقلت أحد شيوخ عشائر الأنبار خلال عملية إنزال جوي

أفاد مصدر أمني في محافظة ​الأنبار​، في تصريح إلى قناة "السومرية" بأنّ "قوّة أميركيّة مدعومة بقوّة عراقيّة نفّذت عمليّة إنزال جوّي في ناحية البغدادي غربي الرمادي، واعتقلت الشيخ معدي العبيدي وهو شيخ عشيرة العبيد من منزله في الناحية".

ولفت إلى أنّ "القوّة نقلت العبيدي إلى قاعدة عين الأسد في ناحية البغدادي، دون الإشارة إلى سبب الإعتقال".

يُذكر أنّ الشيخ معدي العبيدي يُعتبر من الشيوخ البارزة في الأنبار بمواجهة تنظيم "داعش" والقاعدة سابقًا.