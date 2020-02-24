السلطات في ووهان تعدل عن تخفيف إجراءات الحجر الصحي المتعلقة بكورونا

أعلنت السلطات في ووهان أنها عدلت عن قرارها السماح لبعض الأشخاص بمغادرة المدينة الخاضعة لحجر صحي والتي كانت بؤرة وباء ​فيروس كورونا​ المستجد في ​الصين​.

وأكدت بلدية المدينة في بيان لها أن "​الاعلان​ السابق عن السماح بمغادرة غير المقيمين للمدينة الخاضعة لحجر صحي منذ 23 كانون الثاني والتي تعد 11 مليون نسمة، بشروط بات الآن لاغيا".