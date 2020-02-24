لاريجاني: المشاركة الشعبية بالانتخابات البرلمانية أضفت مصداقية للركيزة الأساسية للديمقراطية

شكر رئيس ​البرلمان الإيراني​ ​علي لاريجاني​، في كلمته الافتتاحيّة لجلسة البرلمان العلنيّة، أفراد الشعب الإيراني على "المشارَكة الواسعة في مراسم يوم ​الثورة الإسلامية​ واهتمامهم بالانتخابات البرلمانية".

وركّز على أنّ "مشاركة الشعب الإيراني في الانتخابات وحضورهم عند صناديق الاقتراع أضفى مصداقيّةً إلى الركيزة الأساسيّة للديمقراطيّة"، مطالبًا أفراد الشعب الإيراني بـ"اتباع تعليمات هيئة الأركان الوطنية بدقّة لمكافحة "​فيروس كورونا​". وأكّد أنّ "جميع الهيئات الحكوميّة ملزمة بتنفيذ قرارات الهيئة المدعومة من قبل المجلس الأعلى للأمن القومي بدقّة، لارتباط هذه المسألة بصحّة المواطنين وسلامتهم".