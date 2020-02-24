وصول الطائرة الايرانية الى مطار بيروت الدولي

حطت في ​مطار بيروت الدولي​ الطائرة الايرانية، وتتخذ الإجراءات اللازمة لإخضاع طاقمها وركابها للفحوص الاحترازية المتعلقة ب​فيروس كورونا​. وفي هذا السياق، ذكرت قناة الـ"MTV" أن الطائرة الايرانية وضعت على مدرج بعيد وركابها لن يدخلوا إلى المطار، مشيرة الى أن رجلي أمن مجهزان سيدخلان الطائرة الإيرانية ليأخذا جوازات السفر ويفحصا الركاب وسيتولى باص مخصص نقل الركاب إلى الخارج، أما من ستظهر عليه علامات المرض سيتم إرساله إلى المستشفى والآخرون سيخضعون لحجر ذاتي في المنزل. كما ذكرت أن طائرة ثانية ستصل من إيران عند الـ6 عصرا وعلى متنها 200 راكب والإجراءات نفسها سيتم اتخاذها

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