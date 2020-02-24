الرئيس عون اطلع مع وزير الصحة على آخر المعطيات المتعلقة بكورونا

استقبل ​الرئيس ميشال عون​ ​وزير الصحة​ العامة ​حمد حسن​ واطلع منه على آخر المعطيات المتعلقة بظهور إصابة ب​الكورونا​ لدى إحدى السيدات اللبنانيات القادمات من ​طهران​، والتدابير التي اتخذت للمعالجة و​الوقاية​، لا سيّما على المعابر البرية والجوية. إضغط للمزيد

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