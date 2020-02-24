‏مصدر بمصرف لبنان للنشرة: ما أدلى به رئيس لجنة الرقابة على المصارف خلال لقاء بعثة صندوق النقد ليس دقيقا

علق مصدر من داخل ​مصرف لبنان​ عبر "النشرة" على ما ادلى به رئيس لجنة الرقابة على المصارف السيد سامي الحمود أثناء لقائه ببعثة ​صندوق النقد الدولي​. ‏واعتبر هذا المصدر ما نقله السيد حمود ليس دقيقا، وأنه استخدم ‏ظروف الاجتماع ليخرج إلى العلن ‏بموقف يرضي المصارف ومن خلفها. ‏فقد ذكر السيد حمود ان الصندوق ‏يحبذ ‏تصحيح سعر الصرف، ‏ثم قال ان ‏عملية ‏أخذ أموال من المودعين غير واردة. ‏وهذا ببساطة يعني ان ‏موقفه يستثني أصحاب الثروات الكبيرة من اية ‏اقتطاعات ‏لان ‏ودائعهم في الدولار الأميركي، ويحمل كامل العبء ‏للطبقة ‏غير الميسورة عبر تصحيح سعر صرف الليرة، ‏وهذا يشكل قمة الظلم و أفضل الطرق للإستمرار في استنزاف الوطن وشعبه. ‏هذا وانه من غير المفهوم أن يكون رئيس لجنة الرقابة على المصارف اصبح المتحدث باسم مصرف لبنان.

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