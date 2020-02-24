أفغانستان تعلن عن أول إصابة بفيروس كورونا

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كابول: أعلنت أفغانستان تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أكد وزير الصحة الإثنين غداة إعلان كابول عن تعليق الرحلات الجوية والبرية إلى إيران حيث توفي 12 شخصا جراء الوباء.
وقال الوزير فيروز الدين فيروز في مؤتمر صحافي "أعلن عن أول إصابة مؤكدة بكورونا المستجد في هرات" داعيا المواطنين إلى تجنب السفر إلى الولاية الغربية المحاذية لإيران.
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