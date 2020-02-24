أربع وفيات جديدة بفيروس كورونا في إيران وارتفاع الحصيلة إلى 12 وفاة

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طهران: سجلت أربع وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد في إيران، وفق ما أعلن متحدث باسم البرلمان الإثنين، ما يرفع حصيلة وباء كوفيد-19 إلى 12 وفاة.
وقال المتحدث اسد الله عباسي إن "وزير الصحة أعلن وفاة 12 شخصا و47 حالة إصابة في البلاد"، وفق ما نقلت عنه وكالة إيسنا شبه الرسمية للأنباء بعد جلسة مغلقة للبرلمان خصصت لبحث هذا الملف.
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