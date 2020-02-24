ووهان تعدل عن تخفيف إجراءات الحجر الصحي المتعلقة بكورونا

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بكين: أعلنت السلطات في ووهان الاثنين أنها عدلت عن قرارها السماح لبعض الأشخاص بمغادرة المدينة الخاضعة لحجر صحي والتي كانت بؤرة وباء فيروس كورونا المستجد في الصين.

قالت بلدية المدينة في بيان إن الاعلان السابق عن السماح بمغادرة غير المقيمين للمدينة الخاضعة لحجر صحي منذ 23 يناير والتي تعد 11 مليون نسمة، بشروط بات الآن "لاغيا".