شكرا لقرائتكم خبر عن 22 تعريفا هاما فى قانون البناء.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يناقش مجلس النواب اليوم الاثنين أيضا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وستة مشروعات قوانين مقدمة من النواب: ممدوح مقلد وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، محمد عبد الغني وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، محمد مصطفى محمود سليم وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، نعمان أحمد فتحي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، شيرين فراج وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، مكرم رضوان وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، في ذات الموضوع، واقتراح بقانون مقدم من النواب: همام العادلي مصطفى، محمد حمدي دسوقي، مصطفى جمعة الطلخاوي، محمد الزاهد، أحمد نشأت منصور، في ذات الموضوع

وتضمن مشروع القانون 22 تعريفا هاما جاءت فى المادة الثانية وهى كالآتى:

مادة "2"

في تطبيق أحكام هذا الباب، يُقصد بكل من العبارات الآتية المعنى المبين أو قرين كل منها:

1-التنمية العمرانية المستدامة: التنمية العمرانية بأفضل استخدام للموارد الطبيعية المتاحة لتلبية احتياجات الجيل الحاضر دون التأثير على فرص الأجيال القادمة.

- السياسة القومية للتنمية العمرانية: السياسة التي توضع في إطار السياسة العامة للدولة وتهدف إلى توجيه السياسات القطاعية ذات الصلة والمخططات العمرانية على المستويات المختلفة

2-المخطط الاستراتيجي القومي: المخطط المعتمد من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية الذي يحدد الرؤية المستقبلية المكانية على المستوى القومي، ويبين المناطق ذات الأولوية على مستوى الجمهورية ومراحل تنميتها

3-المخطط الاستراتيجي الإقليمي: المخطط الذي يحدد الرؤية المستقبلية للتنمية العمرانية على مستوى الأقاليم وأهداف وسياسات وبرامج التنمية العمرانية لكل إقليم من الأقاليم الاقتصادية ويبين المشروعات الإقليمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والعمرانية التي سيتم تنفيذها وأولويات ومراحل التنفيذ ودور كل جهة من الجهات العامة والخاصة في هذا التنفيذ وذلك في إطار المخطط الاستراتيجي القومي

4-المخطط الاستراتيجي للمحافظة: المخطط الذي يحدد الرؤية المستقبلية للتنمية العمرانية على مستوى المحافظة وأهداف وسياسات وبرامج التنمية العمرانية لكل محافظة في إطار الخطة الاقتصادية والاجتماعية وذلك في إطار مخطط الإقليم الذي يضم المحافظة، ويبين المشروعات التي سيتم تنفيذها وأولوياتها ومراحل تنفيذها ودور كل جهة من الجهات العامة والخاصة في هذا التنفيذ

5-المخطط الاستراتيجي للمركز: المخطط الذي يحدد أهداف وبرامج التنمية العمرانية على مستوى المركز بالتنسيق مع الخطط الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والعمرانية في إطار المخطط الاستراتيجي للمحافظة ويحدد الدور الوظيفي للتجمعات العمرانية داخل المركز، ويبين برنامج المشروعات التي سيتم تنفيذها وأولويات ومراحل تنفيذها متضمنًا دور كل جهة من الجهات العامة والخاصة في التنفيذ.

6-مخطط التنمية العمرانية للمدينة والتجمعات العمرانية الريفية: المخطط الذي يبين الاحتياجات المستقبلية للتوسع العمراني ومشروعات وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والعمرانية اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة على المستوى المحلي في إطار الرؤية المستقبلية لمخطط المحافظة أو المركز التي تضم المدينة أو التجمع العمراني الريفي. كما يحدد الحيز العمراني، واستعمالات الأراضي المختلفة والاشتراطات التخطيطية والبنائية بالحيز العمراني، وبرامج وأولويات وآليات التنفيذ ومصادر التمويل.

7-المخطط التفصيلي: المخطط التنفيذي للمناطق المختلفة بالتجمع العمراني طبقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية والبرامج التنفيذية لمناطق استعمالات الأراضي والبنية الأساسية الواردة بمخطط التنمية العمرانية المعتمد

8-زمام القرية: مساحة الأرض المزروعة وغير المزروعة وما تتضمنه من كتلة سكنية وما يحيط بها من مساحات مائية وطرق تابعة للقرية.

9-الحيز العمراني: المساحة التي يحددها مخطط التنمية العمرانية المعتمد للمدينة أو التجمع العمراني الريفي لأغراض التنمية العمرانية طبقًا لإحداثيات ومعالم أرضية واضحة.

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10-الكردون: الحدود الإدارية للمدينة

11-سنة الهدف: نهاية الفترة التنظيمية التي تحدد السنة التي يتم على أساسها وضع السياسات اللازمة لتحقيق خطة التنمية ووضع التقديرات السكانية وما يستتبعها من احتياجات.

12-مناطق التنمية العمرانية الجديدة: مشروعات التنمية العمرانية الجديدة التي يتم إنشاؤها خارج حدود الحيز العمراني المعتمد للمدينة أو التجمعات العمرانية الريفية، وتحددها المخططات الاستراتيجية القومية أو الإقليمية أو المحافظات أو المراكز، أو تلك الصادر بها قرار من مجلس الوزراء، ويصدر بإنشائها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه.

13-تقسيم الأراضي: كل تجزئة لقطعة أرض إلى أكثر من قطعة واحدة.

14-المُقَســــِم: هو المالك للأرض الذي يقوم بتقسيمها سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا.

15-قائمة شروط مشروع التقسيم: مجموعة الشروط الواردة بقرار اعتماد المشروع والتي تُلحق بعقود بيع قطع أراضي التقسيم، وتشكل التزامات وحقوق ارتفاق بين المشترين وبعضهم من جهة وبينهم وبين المقسم من جهة أخرى وتهدف إلى حسن نظام التقسيم وتوفير مقومات الصحة والراحة والمظهر الجمالي والمعماري لمباني التقسيم، وتعتبر شروطًا بنائية في تطبيق أحكام هذا القانون.

16-الـمرافق الأساسية: شبكات البنية الأساسية الرئيسية وملحقاته وتشمل شبكات مياه الشرب، الصرف الصحي، الكهرباء وتحديد شبكات الطرق.

17-التجمع السكني: مجموعة من المباني السكنية أو قطع الأراضي السكنية المتجاورة المنفصلة أو المتصلة ذات طابع عمراني متجانس، تتوافر بها المتطلبات الأساسية للسكن والمعيشة في إطار المخطط التفصيلي.

18-دلائل الأعمال للمخططات العمرانية: الدلائل التي تحدد أساليب ومعدلات ومعايير إعداد ومتابعة تحقيق المخططات العمرانية بمستوياتها المختلفة وتعدها الهيئة العامة للتخطيط العمراني.

19-مناطق الامتداد العمراني: الأراضي المضافة للكتلة العمرانية القائمة بالمدينة أو التجمعات العمرانية الريفية لاستيعاب احتياجات التجمع العمراني ضمن مخطط التنمية العمرانية المعتمد.

20-مناطق التطوير العمراني: المناطق المراد تجديدها أو تطويرها أو تحسين بيئتها العمرانية أو ظروفها الاقتصادية والاجتماعية أو تعديل استخدامات الأراضي بها أو تقنين أوضاعها، ويتم تحديدها بمخططات التنمية العمرانية المعتمدة.

21-التجمعات العمرانية الريفية: هي القرى والعزب والكفور والنجوع التي تشملها الوحدات المحلية.

22-المشروع العمراني المغلق: مجموعة من المباني الخاصة أو العامة، المتصلة أو المنفصلة محاطة بسور وذات طابع عمراني، مخصصة لاستعمال أو لنشاط رئيسي مع ملحقاته في إطار المخطط التفصيلي.