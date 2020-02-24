تطور ايجابي.. الصين تحد من حركة انتشار "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

في تطور جديد، يعزز الآمال باحتواء تفشي فيروس "كورونا" المتحور الجديد (كوفيد-19) في الصين، ازداد إلى 24 عدد المناطق الإدارية الصينية التي لم يتم تسجيل أي حالات إصابة جديدة فيها خلال الساعات الـ24 الأخيرة، وفق ما نقلته وكالة نوفوستي الإخبارية.

أعلنت عن ذلك السلطات الصحية المحلية في 24 منطقة صينية اليوم الاثنين، بعد أن كان عدد المناطق الخالية من الإصابات الجديدة بـ"كورونا" هو 21 منطقة بحلول الأحد.

ومن الـ409 حالات الإصابة الجديدة التي تم تسجيلها في الصين خلال اليوم الماضي، وقعت 398 حالة منها في مقاطعة هوبي مركز انتشار الفيروس، فيما لم يتجاوز عدد الإصابات في باقي أنحاء البلاد 11 حالة.

وفي وقت سابق من الاثنين، خفضت 6 مقاطعات صينية مستوى الحذر من "كورونا"، حيث خفضته مقاطعتان من الدرجة الأولى إلى الثانية، فيما خفضته أربع مقاطعات أخرى إلى الدرجة الثالثة.