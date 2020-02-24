وزير الداخليّة التركي يعلن عن وفاة 7 أشخاصٍ وإصابة 5 آخرين إثر زلزالٍ صباح اليوم

أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو وفاة 7 أشخاص وإصابة 5 آخرين، إثر الزلزال الذي ضرب الحدود التركية الإيرانية، صباح اليوم الأحد، مشيرا إلى أن هناك مواطنون أتراك مازالوا عالقين تحت الأنقاض.
وقال صويلو، بحسب ما نقلت عنه وكالة "الأناضول" التركية، "لقي 7 أتراك مصرعهم وأصيب 5 آخرين بولاية فان في الزلزال الذي ضرب الحدود التركية الإيرانية".
كما ذكر الوزير أن الضحايا بينهم 3 أطفال، مضيفا أنه "لا زال هناك مواطنون أتراك تحت الأنقاض".
وكان مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي قد أعلن أن زلزالا قوته 5.7 درجة ضرب المنطقة الحدودية بين تركيا وإيران في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد.
ونقل المرصد الأوروبي لرصد الزلازل أن "هزة أرضية بقوة 5.7 درجة ضربت غرب إيران، على بعد 141 كيلو مترا من تبريز"، وذلك حسب وكالة "رويترز".
وأضاف أن الزلزال كان على عمق خمسة كيلومترات.
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