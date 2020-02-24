ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا في إيران إلى 12 شخصًا

أعلن وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي ،اليوم الاثنين، عن تسجيل 47 إصابة بفيروس كورونا وارتفاع الوفيات إلى 12 شخصا.

ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية عن المتحدث باسم هيئة رئاسة مجلس الشورى أسد الله عباسي قوله إن وزير الصحة قدم اليوم

تقريرا إلى أعضاء المجلس حول آخر مستجدات فيروس كورونا في البلاد.ونقل عباسي عن وزير الصحة قوله "إن عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغ في أنحاء إيران 47 حالة فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 12 شخصا".واعتبر عباسي أن تفشي فيروس كورونا في إيران كان بسبب دخول أشخاص مصابين بهذه الفيروس من بلدان مثل باكستان وأفغانستان والصين، موضحا أن بعض هؤلاء الأشخاص دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية.كما أوضح أن وزارة الصحة أكدت عدم وجود نقص في الإمكانيات الصحية والطبية في البلاد لمواجهة انتشار العدوى.