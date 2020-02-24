الارشيف / اخبار العالم

ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا في إيران إلى 12 شخصًا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 أعلن وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي ،اليوم الاثنين، عن تسجيل 47 إصابة بفيروس كورونا وارتفاع الوفيات إلى 12 شخصا.

ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية عن المتحدث باسم هيئة رئاسة مجلس الشورى أسد الله عباسي قوله إن وزير الصحة قدم اليوم

تقريرا إلى أعضاء المجلس حول آخر مستجدات فيروس كورونا في البلاد.
ونقل عباسي عن وزير الصحة قوله "إن عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغ في أنحاء إيران 47 حالة فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 12 شخصا".
واعتبر عباسي أن تفشي فيروس كورونا في إيران كان بسبب دخول أشخاص مصابين بهذه الفيروس من بلدان مثل باكستان وأفغانستان والصين، موضحا أن بعض هؤلاء الأشخاص دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية.
كما أوضح أن وزارة الصحة أكدت عدم وجود نقص في الإمكانيات الصحية والطبية في البلاد لمواجهة انتشار العدوى.
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا في إيران إلى 12 شخصًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا