أعلن وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي ،اليوم الاثنين، عن تسجيل 47 إصابة بفيروس كورونا وارتفاع الوفيات إلى 12 شخصا.
ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية عن المتحدث باسم هيئة رئاسة مجلس الشورى أسد الله عباسي قوله إن وزير الصحة قدم اليومتقريرا إلى أعضاء المجلس حول آخر مستجدات فيروس كورونا في البلاد.
ونقل عباسي عن وزير الصحة قوله "إن عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغ في أنحاء إيران 47 حالة فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 12 شخصا".
واعتبر عباسي أن تفشي فيروس كورونا في إيران كان بسبب دخول أشخاص مصابين بهذه الفيروس من بلدان مثل باكستان وأفغانستان والصين، موضحا أن بعض هؤلاء الأشخاص دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية.
كما أوضح أن وزارة الصحة أكدت عدم وجود نقص في الإمكانيات الصحية والطبية في البلاد لمواجهة انتشار العدوى.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا في إيران إلى 12 شخصًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.