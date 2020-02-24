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كوريا الجنوبية تحذر من انتشار كورونا في البلاد

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حذرت الحكومة الكورية الجنوبية اليوم الاثنين من تفشي فيروس "كورونا المستجد" في جميع أرجاء البلاد، في حال عدم تمكن الدولة من السيطرة عليه في مدينة دايجو الكبرى، التي رفعت مستوى حالة التأهب لمعالجة الأزمة إلى أعلى المستويات "خطير".
وقال كيم كانج-ليب، مدير مركز معالجة

الحوادث - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية - "إن الوضع الحالي يمكن أن يتحول إلى انتشار الوباء في جميع أرجاء البلاد مستقبلا، نظرا لسرعة انتشار الفيروس في مدينة دايجو وازدياد عدد المصابين منه".
وأضاف المسئول الكوري الجنوبي :"أن السلطات الصحية ستعزز نظام الحجر الصحي نظرا لسرعة انتقال فيروس كورونا المستجد وسهولة انتقاله مع بداية ظهور أعراضه المرضية".
ويعني ذلك البحث عن المصابين في المرحلة الأولى عندما تظهر أعراض مرضية خفيفة، والحد من انتقال المرض من خلالهم وفي المرحلة الثانية تقديم علاجات مناسبة لكل مريض لتقليص الأضرار إلى أدنى حد.
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