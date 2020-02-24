تسجيل أول إصابة بكورونا في أفغانستان

أعلنت السلطات الأفغانية عن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا، حسبما أفادت شبكة سكاى نيوز عربية في خبر عاجل لها اليوم الإثنين.

كانت منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، أعلنت تسجيل 367 إصابة بفيروس "كورونا" خارج حدود الصين خلال الأربع

والعشرين ساعة الماضية، ما يرفع عدد الإصابات خارج الصين إلى 1769 حالة.

أكدت المنظمة في بيان أنه تم تسجيل إصابات بهذا الفيروس في 28 دولة، كما تم

تسجيل 17 حالة وفاة بسببه خارج الصين.

وتبقى الصين أكثر الدول تضررًا من انتشار فيروس "كورونا" حيث بلغ عدد الوفيات هناك 2445 حالة، فيما ارتفع عدد المصابين إلى أكثر من 77 ألف شخص.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة الصينية أن 22.8 ألف مصاب تم علاجهم وشفاؤهم من هذا الفيروس.