أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الإثنين، أن عدد الدول التي تحظر دخول الأجانب الوافدين من كوريا الجنوبية، أو تشدد إجراءات دخولهم، يزداد في إطار جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا، حيث وصل حتى الآن إلى 15 دولة.
ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن الوزارة قولها "إن 6 دول بدأت منع دخول الوافدينمن كوريا الجنوبية إلى أراضيها، بما في ذلك إسرائيل والبحرين والأردن وكيريباتي وساموا وساموا الأمريكية".
وتحظر الدول الست دخول الأجانب الذين زاروا كوريا الجنوبية خلال الـ14 يومًا السابقة، أو لا تسمح بدخولهم إليها إلا بعد إقامتهم في دولة غير متأثرة بالفيروس لمدة 14 يومًا وخضوعهم للفحص الصحي.
بدأت الأردن أمس الأحد منع دخول الأجانب الذين زاروا كوريا الجنوبية والصين وإيران خلال 14 يومًا سابقة... بينما لا تحظر موريشيوس دخول الكوريين الجنوبيين رسميا لكنها قررت تعليق دخولهم.
كما قررت تسع دول، بما في ذلك بروناي وبريطانيا وتركمانستان وكازاخستان وماكاو وسلطنة عمان وإثيوبيا وأوغندا وقطر - تشديد إجراءات دخول الوافدين من كوريا الجنوبية من خلال حجزهم الصحي لمدة معينة أو مراقبة حالتهم الصحية.
كانت هذه تفاصيل خبر 15 دولة تشدد إجراءات دخول الوافدين من كوريا الجنوبية بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.