مهاتير محمد يتقدم باستقالته إلى ملك ماليزيا

تقدم رئيس الوزراء الماليزي الدكتور مهاتير محمد، اليوم الإثنين، برسالة استقالته للملك الماليزي السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه. المصطفى بالله شاه. نقلت وكالة أنباء (برناما) الماليزية عن بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء تأكيده أن الرسالة أرسلت إلى الملك صباح اليوم.

تولى مهاتير محمد، 94 عامًا، منصبه في مايو 2018 وهي ثاني مرة يرأس فيها الحكومة. رئيس الوزراء تأكيده أن الرسالة أرسلت إلى الملك صباح اليوم.تولى مهاتير محمد، 94 عامًا، منصبه في مايو 2018 وهي ثاني مرة يرأس فيها الحكومة.

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