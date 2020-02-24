مهاتير محمد يتقدم باستقالته إلى ملك ماليزيا

تقدم رئيس الوزراء الماليزي الدكتور مهاتير محمد، اليوم الإثنين، برسالة استقالته للملك الماليزي السلطان عبدالله رعاية الدينالمصطفى بالله شاه.
نقلت وكالة أنباء (برناما) الماليزية عن بيان أصدره مكتبرئيس الوزراء تأكيده أن الرسالة أرسلت إلى الملك صباح اليوم.
تولى مهاتير محمد، 94 عامًا، منصبه في مايو 2018 وهي ثاني مرة يرأس فيها الحكومة.
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