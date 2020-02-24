باكستان تعلق رحلاتها للصين حتى 15 مارس المقبل

أعلنت شركة الخطوط الجوية الدولية الباكستانية، اليوم الإثنين، تعليق رحلاتها إلى الصين حتى يوم 15 مارس المقبل، وذلك بسبب تفشي فيروس "كورونا" الجديد.
قال متحدث باسم الشركة - حسبما نقلت قناة (جيو نيوز) الباكستانية - إن أي قرار بشأن تمديد أو إنهاء تعليق الرحلات سيتم اتخاذهبعد مراجعة الأوضاع.
من جانبها، طمأنت السفارة الصينية مرة أخرى أولياء أمور الطلاب الباكستانيين في مدينة "ووهان" - مركز تفشي فيروس "كورونا" الجديد - أن الطلاب راضون عن جهود بكين التي تضمن سير حياتهم ودراساتهم اليومية بشكل طبيعي.
كما أكدت السفارة الصينية - في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) - أنها ستواصل بذل قصارى جهدها لرعاية الطلاب الباكستانيين.
يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).
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