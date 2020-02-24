أمريكا: لن يكون هناك اتفاق مع طالبان ما لم تحترم الهدنة المؤقتة

حذر مستشار الأمن القومي الأمريكي، روبرت أوبراين، من أن فشل طالبان في الحد من العنف في أفغانستان قد يعرقل اتفاق سلام محتمل مع الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة أنباء باجفاك الأفغانية عن المسئول الأمريكي قوله " إذا لم تحترم طالبان اتفاقها بشأن الحد من العنف، فسنأخذ

ذلك بعين الاعتبار، وأعتقد أنه سيكون من المستبعد آنذاك أن نوقع معاهدة سلام".وقال أوبراين: "لن نخفض عدد القوات إلى مستوى أقل من المستوى الضروري لحماية المصالح الأمريكية في أفغانستان".وأضاف أن القوات الأمريكية كان عليها أن تخرج من الحرب في أفغانستان، لكن انسحابها يجب أن يحدث بطريقة تحمي المصالح الأمريكية.وأكد أنه إذا ما أوفت الحركة المسلحة بالتزامها، فإنه يمكن توقيع معاهدة بين الولايات المتحدة وحركة طالبان بشأن إنهاء الحرب في أفغانستان في نهاية الشهر الحالي.معربًا عن أمله في أن يبدأ حوار بين الأفغان بهدف التوصل إلى حل سياسي للصراع الدائر في البلاد.