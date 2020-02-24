استقالة مهاتير محمد من رئاسة الحكومة الماليزية

قدم رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد اليوم استقالته من منصبه إلى الملك الماليزي السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه. وأفاد مكتب رئيس الوزراء في بيان له بأن الاستقالة أرسلت إلى الملك. ولم يذكر البيان مزيدًا من التفاصيل.



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