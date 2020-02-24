رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد يقدم استقالته من منصبه

قال مصدران مطلعان لوكالة "رويترز"، إن رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد قدم استقالته للملك في خضم محادثات عن تشكيل ائتلاف جديد.



وتولى مهاتير (94 عاما) منصبه في أيار/ مايو 2018م وهي ثاني مرة يرأس فيها الحكومة.



وامتنع متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء عن التعقيب، قائلا إن بيانا سيصدر قريبا.



وسبق أن نشرت صحف ماليزية، توقعات بشأن ائتلاف حكومي جديد بقيادة أنور ابراهيم.



وأكدت أن الجهود تتواصل والمشاورات متصاعدة بين الأحزاب والقوى السياسية الماليزية، لإحداث تغيير محتمل للمشهد السياسي في البلاد.



وكشفت أن اجتماعات تقام في القصر الملكي، أستانا نيغارا، حيث من المقرر اجتماع نائب رئيس الوزراء، بأنور إبراهيم وزوجته.



في ذات الوقت حضر العديد من القادة الرئيسيين للأحزاب الحكومية وأيضا من المعارضة، اجتماعا خاصا في أحد فنادق بيتالينغ جايا، حيث وصف الاجتماع بأنه "مغلق"، ويناقش تفاصيل المرحلة المقبلة، بحسب صحف ماليزية.



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