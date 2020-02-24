كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أفغانستان تسجل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت أفغانستان، اليوم الاثنين، أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وفقًا لقناة العربية.

واجتاح فيروس كورونا المستجد الصين، وسط تصاعد القلق العالمي بعد ارتفاع حاد في عدد الإصابات بكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.

وكانت دول إقليمية، قد فرضت دولا إقليمية عدة قيودا على السفر إلى إيران بينما حثت أخرى مواطنيها على الابتعاد عن البلدان التي تسجل مستويات إصابة مرتفعة وقالت إنها ستفرض حجرا صحيا على الوافدين من تلك الدول.

Advertisements

وقد أعلنت الصين، أن الفيروس أودى الفيروس بحياة 2442 شخصا، وتسجيل 76936 حالة إصابة مما أثر على ثاني أكبر اقتصاد بالعالم.

وانتقل الفيروس إلى نحو 28 دولة ومنطقة وأودى بحياة زهاء 24 شخصا وفقا لإحصاء رويترز.