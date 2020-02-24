كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في إيران إلى 12 شخصا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 12 شخصًا، وفقًا لقناة العربية.

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وسجلت الصحة الإيرانية، أمس الأحد، سابع حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، الذي ظهر للمرة الأولى في الصين في ديسمبر الماضي، وأدى إلى وفاة أكثر من 2300 شخص في العالم.

وقالت الصحة الإيرانية، في بيان لها، إنها أجرت الفحوص على المريض الذي توفي في مدينة آراك وسط البلاد، أكدت إصابته بالفيروس، لافتًا إلى أن الشخص الذي توفي كان مصابا بمرض في القلب أيضا.