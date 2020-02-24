كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الأمريكي يصل الهند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رحب رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع عناق دافئ حيث وصل رئيس الولايات المتحدة وسيدة أمريكا الأولى، ميلانيا ترامب الهند، اليوم الاثنين.

ووصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى مطار أحمد آباد، اليوم الاثنين، كجزء من أول زيارة رسمية له إلى الهند، واستقبله رئيس الوزراء ناريندرا مودي بعناق دافئ، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك".

كان برفقة الرئيس، السيدة الأولى ميلانيا ترامب، التي شاركت مصافحة دافئة مع "مودي".

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يقوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيارة للهند تستغرق يومين تبدأ من اليوم الاثنين، يرافقه السيدة الأولى ميلانيا وابنته إيفانكا.

وشوهد الآلاف يتجمعون على طول ممرات الطريق للرئيس بينما كان حاشيته تتحرك نحو سابارماتي الأشرم في أحمد آباد وسط إجراءات أمنية مشددة.

خلال زيارتهم إلى سابارماتي الأشرم، تم تقديم الهدايا لكل من الرئيس الأمريكي والسيدة الأولى، وهي عبارة عن أوشحة مصنوعة يدويًا والتي تم لفها حول أعناقهم.