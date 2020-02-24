كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قتلى أتراك جراء زلزال على حدود ايران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات التركية، مقتل 9 أشخاص على الأقل بينهم 4 أطفال، جراء زلزال بقوة 5.7 درجات ضرب منطقة حدودية بين تركيا وإيران.

وقد أفاد مركز دراسة الزلازل في معهد الفيزياء الجيولوجية بجامعة طهران، بأن الزلزال وقع الساعة 05.23 ت.غ (09.30) قرية حبشي أوليا شمال غرب إيران التي تبعد أقلّ من 10 كلم عن الحدود التركية، وفق المعهد الأمريكي للدراسات الجيولوجية.

Advertisements

وبث التلفزيون الرسمي "ان تي في"، مشاهد أظهرت منازل مهدمة في قرى تغطيها الثلوج في محافظة فان (شرق)المتاخمة لإيران.

ومن جانبها أعلنت إيران إصابة على الأقل 51 شخصا تم ايداع 17 منهم في مستشفى محافظة أذربيجان الغربية (شمال غرب) التي ضربها الزلزال، وفق الحصيلة الجديدة التي أعلنها الدفاع المدني الإيراني.