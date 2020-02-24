كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصحة الكويتية: 3 إصابات بفيروس كورونا لأشخاص سافروا لإيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، صباح اليوم الاثنين، عن إصابة 3 أشخاص بفيروس كورونا من العائدين من مشهد الإيرانية.

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وبحسب وكالة الأنباء "كونا"، أوقفت الإدارة العامة للطيران المدني، قبل يومين وقف جميع الرحلات المغادرة والقادمة من إيران بناء على تعليمات وزارة الصحة الكويتية وذلك بعد ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد في مدينة قم الإيرانية.

وقالت السلطات الكويتية، إنه سيتم منع القادمين من أي جنسية ممن لديهم إقامة أو سمة دخول سابقة إلى الكويت ممن كانوا موجودين في إيران خلال الأسبوعين الماضيين.