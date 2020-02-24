كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد يقدم استقالته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة العربية، في خبر عاجل لها، اليوم الاثنين، بأن رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، قدم استقالته للملك.

ويذكر أن مهاتير محمد (94 عاما)، تولى منصبه في مايو 2018 وهي ثاني مرة يرأس فيها الحكومة. وامتنع متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء عن التعقيب، قائلا إن بيانا سيصدر قريبا.

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وأشارت مصادر، إلى أن حزب مهاتير وجناحا داخل حزب أنور التقيا مع مسؤولين من المنظمة الوطنية المتحدة للملايو والحزب الاسلامى الماليزى في محاولة لتشكيل ائتلاف جديد.