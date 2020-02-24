كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انخفاض حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الصين إلى 409 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين، اليوم الاثنين، إن البر الرئيسي شهد 409 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، منخفضًا عن 648 حالة في اليوم السابق، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

وأوضحت في بيان أن عدد الوفيات الجديدة ارتفع الى 150 من 97 في نفس الفترة.

وقالت اللجنة، إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس التاجي المؤكدة في البر الرئيسي يبلغ الآن 77150 حالة، وقد توفي 2592 شخصًا بسبب تفشي المرض.

وفي غضون ذلك، قال مساعد وزير المالية أو وينهان، اليوم الاثنين، إن الصين خصصت 99.5 مليار يوان (14.16 مليار دولار) من الأموال للحد من تفشي فيروس كورونا الذي انتشر في جميع أنحاء البلاد.

جاءت تصريحات أوو خلال مؤتمر صحفي في بكين. حيث تصاعدت المخاوف من أن تفشي فيروس كورونا في الصين سوف يتحول إلى وباء له عواقب وخيمة ومميتة على البلدان في جميع أنحاء العالم، بعد الزيادات الحادة في العدوى في كوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.

تسببت موجة من الإصابات خارج البر الرئيسي للصين في انخفاض حاد في أسواق الأسهم الآسيوية وعقود وول ستريت الآجلة حيث هرب المستثمرون إلى ملاذات آمنة مثل الذهب. وانخفضت أسعار النفط وانخفض الوون الكوري إلى أدنى مستوى له منذ أغسطس.

Advertisements

وقال كريس ويستون، رئيس الأبحاث في شركة "بيبيرستون": "إن الأخبار المتدفقة من عطلة نهاية الأسبوع قد غيرت اللعبة إلى حد ما، حيث ينصب التركيز بشكل أكبر على خطر تفشي المرض خارج الصين".

في أوروبا، قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران إنه سيتحدث مع نظرائه الأوروبيين قريبًا لمناقشة أفضل السبل للتعامل مع وباء محتمل في أوروبا، بعد أن أبلغت إيطاليا عن وفاة ثالثة بسبب فيروس شبيه بالإنفلونزا و150 إصابة، من ثلاث حالات فقط قبل ذلك.

كما أوقفت النمسا خدمات القطارات عبر جبال الألب من إيطاليا لمدة أربع ساعات تقريبًا بعد أن أظهر اثنان من المسافرين أعراض الحمى. سُمح للقطار الذي يحمل حوالي 300 مسافر من البندقية بإيطاليا إلى ميونيخ في ألمانيا بمواصلة رحلته بعد سلبية اختبار الفيروس التاجي الجديد.

وقد أبلغت سلطات كوريا الجنوبية عن وفاة سابعة و161 حالة جديدة يوم الاثنين، ليصل العدد الإجمالي إلى 763. ومن بين الحالات الجديدة، هناك 115 حالة مرتبطة بكنيسة في دايجو.

خارج البر الرئيسي للصين، حيث نشأ الفيروس في أواخر العام الماضي، انتشر المرض في حوالي 28 دولة ومنطقة أخرى، وبلغ عدد القتلى نحو 24، حسب حصيلة رويترز.