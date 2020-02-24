أم الفحم: إلغاء الرحلات المدرسية بسبب "كورونا"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ألغت بلدية أم الفحم واللجنة المحلية لأولياء أمور الطلاب في المدينة جميع الرحلات المدرسية وكافة الفعاليات المدرسية خارج أم الفحم بدءا من اليوم الإثنين.

وأكدت البلدية واللجنة أنه "نظرا للتطورات الأخيرة حول انتشار فيروس الكورونا، وعلى وجه التحديد ما حصل خلال اليومين الأخيرين، حيث يخضع قرابة 180 تلميذا وعشرة معلمين للحجر الصحي، بعد أن زاروا مؤخرا خلال تواجدهم في رحلة أماكن تواجد فيها بعض السياح الكوريين والمشتبه بإصابتهم بهذا الفيروس القاتل، فقد قررت بلدية أم الفحم واللجنة المحلية لأولياء أمور الطلاب وقف جميع الرحلات المدرسية وكافة الفعاليات المدرسية خارج مدينة أم الفحم اعتبارا من اليوم الإثنين الموافق 24.2.2020 حتى إشعار آخر، حفاظا على سلامة أبنائنا".

وجاء في البيان الذي أصدرته البلدية واللجنة: "نرجو من الجميع التحلي بالمسؤولية قدر الإمكان، واتباع التعليمات حول هذا الموضوع، وأخذ الأمور على محمل الجدّ وعدم إثارة الشائعات ولو على سبيل المزاح والنكت، فالأمر خطير ولا يحتمل".

وختم البيان بالقول إن "هذا التوجه لأهلنا ولطلابنا ولمدارسنا، هو فقط من باب الاحتياط ومن باب الاحتراز ولا يعني بالضرورة أن هناك، لا سمح الله، أية حالة مرضية أو الاشتباه بوجود هذا الفيروس، مع تأكيدنا أن بلدية أم الفحم بتواصل واتصال على مدار الساعة مع الأطراف ذات الصلة، خاصة وزارة المعارف ووزارة الصحة".