ماذا قال بنزيمة عن مواجهة مانشستر سيتي؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أكد نجم ريال مدريد الإسباني، كريم بنزيمة، صعوبة المواجهة المرتقبة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، والمقررة بعد غد الأربعاء، ضمن ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وذكر بنزيمة خلال حوار مع موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا": "ما يمكنني قوله عن مانشستر سيتي، هو أنه فريق جيد مع مدرب جيد للغاية (غوارديولا)، حيث يلعبون بالاعتماد على الكثير من التمريرات دون أي خوف، وستكون مواجهة متكافئة".

وأضاف "ستكون مباراتي رقم 100 في المسابقة؟ أنا فخور حقًا، خاصةً أن دوري الأبطال بطولة مختلفة، ليست مثل الليغا أو البطولات الأخرى".

وتابع "كل شيء حول دوري الأبطال أكثر جنونًا، وهناك المزيد من الضغط، وهذا يظهر بشكل تلقائي في الملعب.. لكن هذا لا يعني أننا لا نقدم الكثير في المنافسات الأخرى".

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وحول وصوله لذروته التهديفية بعد رحيل رونالدو، أجاب بنزيمة "لا يمكن أن تعرف ما إذا كنت في أفضل لحظات مسيرتك، لأنك تبحث دائمًا عن الكمال.. ومثل أي شخص آخر أبحث عن ذلك في كل مباراة".

واستطرد "بالتأكيد وصلت إلى مستوى عال للغاية، وأتطلع إلى التحسن، لأنني أعرف أنني لدي إمكانيات للوصول إلى الأفضل.. أريد القول إنه عمل غير مرئي، حيث يحدث الكثير خارج الملعب، سواء بالراحة أو التدريب الشاق أو الأكل الجيد".

وعن طموح ريال مدريد في دوري الأبطال، قال الفرنسي "بعد الخسارة في الموسم الماضي أمام أياكس أمستردام، سألنا أنفسنا عن الأسباب، وأصبح لدينا دافع للذهاب بعيدًا".

واختتم "في هذا الموسم، أردنا أن نفعل شيئًا جيدًا، سواء في الليغا أو دوري الأبطال".