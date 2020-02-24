مبابي يحقق رقما تاريخيا في مسيرته

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أحرز نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، هدفا في مرمى بوردو، ليحقق من خلاله رقما تاريخيا في مسيرته.
وفاز سان جيرمان على بوردو برباعية مقابل ثلاثة أهداف للأخير، في المباراة التي جرت على ملعب "حديقة الأمراء"، ضمن أحداث الجولة الـ26 من الدوري الفرنسي.
ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن مبابي أصبح أول لاعب فرنسي يساهم في 20 هدفًا أو أكثر، خلال 4 مواسم متتالية للدوري الفرنسي.
وسجل مبابي 16 هدفا، خلال 19 مباراة لعبها بقميص سان جيرمان في الدوري الجاري، حتى الآن.
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