شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: إصابة 3 أشخاص بفيروس كورونا قدموا من إيران والان نبدء بالتفاصيل
وقالت الوزراة، في بیان لها، إن "الحالة الأولى وھي لمواطن كویتي یبلغ من العمر 53 عاما والثانیة لمواطن سعودي یبلغ من العمر 61 عاما، حیث أن الحالة الصحیة للمصابین إلى الآن طبیعیة ولم تظھر علیھما أي أعراض للمرض، أما الحالة الثالثة فھي لغیر محددي الجنسیة ویبلغ من العمر 21 عاما"، مضيفة أن ھناك بوادر أولیة ظھرت بأعراض المرض وأن جمیع الحالات الثلاث تحت الملاحظة المستمرة من قبل الھیئة الطبیة".
وأكدت الوزارة أنها اتخذت الإجراءات الاحترازية الضرورية اللازمة بالتنسيق مع الهيئات والجهات المعنية في الدولة وفقًا للتوصيات العلمية والشروط والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، مضيفة أنها قامت بعمل مسوحات للكشف عن الفيروس باستخدام الكواشف الفيروسية المعتمدة للكشف عن فيروس كورونا المستجد.
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