خبير اقتصادي يحذر من تداول شائعة انتشار كورونا على الاقتصاد العراقي

حذر عضو المجلس الاقتصادي العراقي غدير العطار، من خطورة تداول شائعة انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد العراقي.
وقال العطار في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه إن "السلطات الصحية العراقية لغاية اللحظة لم تسجل أي حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا لدى أي مواطن عراقي سواء في الداخل أو الوافدين من دول الخارج".
وأشار العطار إلى أن "تداول شائعة أنتشار فيروس كورونا في العراق سيؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني وعلى حجم الإنتاج النفطي والزراعي وعلى عمل الشركات الأجنبية في البلاد".
وبين العطار أن "الدول العربية والأجنبية التي تعلن عن وجود حالة مشتبه فيها أو مؤكدة تعاني من تدهور كبير في بورصاتها المالية وانخفاض معدل الناتج المحلي الإجمالي وغيرها من الأمور المؤثرة مباشرة على الاقتصاد".
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