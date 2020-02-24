الدفاع تكشف حقيقة عودة اسرى عراقيين عن طريق اقليم كردستان

كشفت وزارة الدفاع، الاثنين، حقيقة عودة اسرى عراقيين عن طريق اقليم كردستان.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "ما تناقلته بعض الوكالات الإخبارية والقنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي، حول عودة مجموعة من الأسرى العراقيين إلى البلاد عن طريق اقليم كردستان وتحت إشراف اللجنة الدولية للصليب الاحمر في بغداد عار عن الصحة".

واكدت الوزارة ان "أي خبر يتعلق بالموضوع اعلاه يتم نشره عبر المنافذ الاعلامية الرسمية للجهات المسؤولة عن ملف الاسرى".