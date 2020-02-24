كشفت وزارة الدفاع، الاثنين، حقيقة عودة اسرى عراقيين عن طريق اقليم كردستان.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "ما تناقلته بعض الوكالات الإخبارية والقنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي، حول عودة مجموعة من الأسرى العراقيين إلى البلاد عن طريق اقليم كردستان وتحت إشراف اللجنة الدولية للصليب الاحمر في بغداد عار عن الصحة".
واكدت الوزارة ان "أي خبر يتعلق بالموضوع اعلاه يتم نشره عبر المنافذ الاعلامية الرسمية للجهات المسؤولة عن ملف الاسرى".
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع تكشف حقيقة عودة اسرى عراقيين عن طريق اقليم كردستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.