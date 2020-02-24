النفط تعلن عن الاحصائية النهائية للصادرات النفطية لشهر كانون الثاني الماضي

اعلنت وزارة النفط، الاثنين، عن الاحصائية النهائية للصادرات النفطية لشهر كانون الثاني الماضي، مبينة ان الايرادات المتاتية منها بلغت اكثر من 6 مليارات دولار.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد في بيان له تلقت الخليج 365 نسخة منه ان "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر كانون الثاني الماضي بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية "سومـو"، بلغت 102 مليوناً و485 الف و591 برميل، بإيرادات بلغت 6 مليارات و163 مليونا و 383 الف دولار".

واضاف جهاد ان "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر كانون الاول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 101 مليونا و62 الف و 366 برميل ، بإيرادات بلغت 6 مليارات و85 مليونا و 32 الف دولار، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان 1 مليون و114 الف و35 برميلا، بايرادات بلغت 63 مليونا و663 الف و137 دولارا ".

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وتابع فيما كانت الكميات المصدرة الى الاردن 309 الف و190 برميلا بايرادات بلغت 14 ملايين و688 الف و108 دولارا".

واوضح جهاد ان معدل سعر البرميل الواحد بلغ 60.139 دولاراً"، مشيرا الى ان "الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل 36 شركة عالمية مختلفة الجنسيات ، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي".

ويصدر العراق معظم نفطه الخام عبر ميناء البصرة وبكميات اقل عبر جيهان التركية وبالشاحنات الحوضية الى الاردن.