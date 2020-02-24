إصابة رئيس جامعة العلوم الطبية في مدينة قم الإيرانية بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الإيرانية، الإثنين، إصابة رئيس جامعة العلوم الطبية بمدينة قم في إيران، بفيروس كورونا الجديد بعد تواصله المباشر مع مرضى بالفيروس والإشراف على علاجهم.

وذكرت وكالة إسنا الطلابية، "إصابة رئيس جامعة العلوم الطبية في مدينة قم محمد رضا قدیر بفيروس كورونا الجديد، بعد تواصله المباشر مع المصابين والإشراف على علاجهم".

وكان طبيب في مستشفى مسيح دانشوري، في العاصمة الإيرانية طهران، كشف عن أول حالة شفاء لمريض كان مصابا بفيروس كورونا الجديد في العاصمة.

وأكد الطبيب، محمد رضا هاشميان، في تصريحات نقلتها وكالة المراسلين الشباب، "أول حالة شفاء لمريض إيراني مصاب بفيروس كورونا لشاب يبلغ من العمر 25 عامًا، ونقله من وحدة العناية المركزة إلى الجناح العادي".

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متحدث وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، أكد "ارتفاع عدد حالات الوفاة إثر فيروس كورونا في إيران إلى 8 حالات والإصابات إلى 43 إصابة".

وأعلن وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، أن مصدر انتقال فيروس كورونا الجديد إلى إيران هو شخص قادم من الصين عبر رحلة غير مباشرة.

كما أعلن رئيس مجلس بلدية العاصمة الإيرانية طهران، محسن هاشمي، أنه "سيتم فرض حجر صحي على مدينة طهران في حال ارتفاع عدد المصابين فيها بفيروس "كورونا"، بعد أيام من إعلان الحكومة، تشكيل فريق للوقاية ومكافحة فيروس كورونا الجديد في البلاد، بأوامر مباشرة من الرئيس حسن روحاني.