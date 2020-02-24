اعلنت خلية الاعلام الامني، الاثنين، عن مقتل ثلاثة مواطنين واصابة اخر بهجوم مسلح على ملعب وكوفي شوب في بلد.
وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "القوات الأمنية ضمن قيادة عمليات سامراء اجرت عملية تفتيش بحثا عن عناصر ارهابية استهدفت يوم أمس بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة ملعب وكوفي شوب في منطقة البوصفة التابعة لقضاء بلد في محافظة صلاح الدين".
واضافت ان "ذلك ادى الى استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخر".
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