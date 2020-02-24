افاد مصدر امني، الاثنين، بأنه تم اغلاق منفذ سفوان الحدودي حتى اشعار اخر.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، انه "بطلب من الكويت، تقرر اغلاق منفذ سفوان الحدودي حتى اشعار اخر".

واضاف انه "لم تعرف حتى الان اسباب غلق المنفذ".