الكويت والبحرين تعلنان تسجيل اربع اصابات بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، الاثنين، تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" لمواطن بحريني، قالت إنه قادم من إيران.

وقالت الوزارة أنه "تم الاشتباه بإصابة المواطن البحريني وظهور أعراض الفيروس عليه وجرى نقله فورا للعلاج والعزل في مركز إبراهيم خليل كانو الصحي بمنطقة السلمانية".

وأضافت أنه "بعد التأكد من إصابته بالفيروس بدأت السلطات تطبيق الإجراءات اللازمة للعلاج واتخاذ التدابير الضرورية بخصوص الأشخاص الذين خالطهم المريض".

وأشارت وزارة الصحة إلى أنها "تواصل إجراءاتها لمكافحة انتشار الفيروس في المملكة، من خلال ضمان متابعة جميع القادمين من الدول الموبوءة لمدة 14 يوم من قبل فريق متخصص من الصحة العامة والاتصال بهم يوميا للتأكد من خلوهم من أي أعراض والتزامهم بإرشادات العزل".

Advertisements

ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى "البقاء في مقر سكنهم في غرفة منفصلة، والاتصال برقم 444، في حال شعورهم بالأعراض التالية المرتبطة بفيروس كورونا COVID-19 مثل ارتفاع في درجة الحرارة، والسعال، وصعوبة في التنفس، أو في حال سفرهم لأحد البلدان المصابة بالفيروس أو اختلاطهم بأحد المسافرين إليها أو اختلاطهم بأحد المصابين بالفيروس".

كما أعلنت وزارة الصحة الكويتية الیوم الاثنین، أن الفحوصات الأولیة التي أجریت للقادمین من مشھد في إیران أسفرت عن وجود ثلاث حالات تحمل نتائج مؤكدة بإصابتھم بفیروس كورونا.

وقالت الوزراة في بیان صحفي أن "الحالة الأولى وھي لمواطن كویتي یبلغ من العمر 53 عاما والثانیة لمواطن سعودي یبلغ من العمر61 عاما حیث ان الحالة الصحیة للمصابین إلى الآن طبیعیة ولم تظھر علیھما أي أعراض للمرض أما الحالة الثالثة فھي لغیر محددي الجنسیة ویبلغ من العمر 21 عاما وھناك بوادر أولیة ظھرت بأعراض المرض وأن جمیع الحالات الثلاث تحت الملاحظة المستمرة من قبل الھیئة الطبیة".

وأكدت أن "وزارة الصحة وبالتنسیق مع الھیئات والجھات المعنیة في الدولة اتخذت الإجراءات الاحترازیة الضروریة اللازمة وفقا للتوصیات العلمیة والشروط والمعاییر المعتمدة من منظمة الصحة العالمیة".

واضافت أن "وزارة الصحة قد قامت بعمل مسوحات للكشف عن الفیروس باستخدام الكواشف الفیروسیة المعتمدة للكشف عن فیروس كورونا".