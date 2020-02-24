شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكويت تعلن إصابة 3 أشخاص بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الإثنين، أن الفحوصات الأولية التي أجريت للقادمين من مشهد في الجمهورية الإسلامية الإيرانية أسفرت عن وجود 3 حالات تحمل نتائج مؤكدة بإصابتهم بفيروس (كورونا المستجدCOVID19). وقالت الوزراة في بيان صحفي، إن "الحالة الأولى وهي لمواطن كويتي يبلغ من العمر 53 عاماً والثانية لمواطن سعودي يبلغ من العمر 61 عاماً حيث أن الحالة الصحية للمصابين إلى الآن طبيعية ولم تظهر عليهما أي أعراض للمرض أما الحالة الثالثة فهي لغير محددي الجنسية ويبلغ من العمر 21 عاماً وهناك بوادر أولية ظهرت بأعراض المرض وأن جميع الحالات الثلاث تحت الملاحظة المستمرة من قبل الهيئة الطبية"، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" اليوم الإثنين. وأكدت، أن "وزارة الصحة وبالتنسيق مع الهيئات والجهات المعنية في الدولة اتخذت الإجراءات الاحترازية الضرورية اللازمة وفقاً للتوصيات العلمية والشروط والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية".



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