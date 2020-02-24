عاجل.. استقالة مهاتير محمد رئيس الوزراء الماليزي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

قدم رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد، الإثنين، استقالته من منصبه وسط محادثات عن تشكيل ائتلاف حكومي جديد.



ووفقا للعين الإخبارية، أكد متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الماليزي تقديمه الاستقالة إلى الملك في العاصمة كوالالمبور.

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وأدى مهاتير، 92 عاما، اليمين الدستورية، رئيسا لوزراء ماليزيا، في 10 مايو/أيار الماضي، بعد فوز التحالف الذي يقوده بالانتخابات العامة ليصبح سابع رئيس وزراء للبلاد منذ استقلال ماليزيا عن بريطانيا عام 1957.

وماليزيا دولة ملكية دستورية، يتم اختيار الملك كل 5 سنوات بالتوافق، في اجتماع يحضره 9 ملوك يمثلون 9 أسر حاكمة في الدولة.

وكانت للملك من قبل صلاحيات دستورية أكبر من الوقت الحالي، لكنها تقلصت خلال فترة رئاسة الحكومة الأولى لمهاتير محمد في الفترة 1981-2003.