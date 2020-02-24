صحيفة: معرضا "يومكس وسيتمكس" فرصة لاستعراض إنجارات الإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020

أبوظبي- الخليج 365

قالت صحيفة إماراتية، برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، باتت أبوظبي منصة عالمية رائدة لاستعراض أحدث ما توصلت إليه العلوم والتقنيات الحديثة التي تُمكن الإنسان من تعزيز امتلاكه لمقومات العصر المتسارع واستشراف مستقبل البشرية في قطاعات تفرض نفسها تباعاً كأولوية قصوى في حياة جميع الأمم والشعوب، وسبل التعامل مع التحديات التي يفرضها التطور العلمي وخاصة الثورة الصناعية الرابعة.



وأضافت صحيفة "الوطن" الصادرة اليوم الاثنين تابعها "الخليج 365" أنه من هنا يأتي الإقبال غير المسبوق على معرضي "يومكس وسيمتكس 2020″، وما يصاحبهما من فعاليات تشهد احتضان وجمع أبوظبي لأذكى العقول البشرية المختصة في العالم مثل "تحدي محمد بن زايد العالمي للروبوت 2020″، وما يحققه المعرضان من منفعة متبادلة للمشاركين، إذ يعتبر الحدث نافذة لاستعراض الشركات الوطنية ومدى تقدمها وقدرتها في الإنجازات التي تواكب احتياجات الحاضر والمستقبل، أو من حيث الفرصة للاطلاع على إنجازات باقي الدول الصديقة وتبادل أفضل الخبرات والمعارف حول العالم.

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ولفتت إلى أن المعرضين يعتبران فرصة لاستعراض جهود دولة الإمارات وإنجازاتها وفق رؤية القيادة الحكيمة لاستشراف المستقبل ومعرفة ما يستوجبه من استعدادات على جميع الصعد، فضلاً عن أهمية تطويع كل جديد لدعم السلام والأمن والاستقرار على المستوى العالمي وما يشكله امتلاك التقنيات الحديثة من دافع كبير يرفد مسيرة الازدهار والتطور ويجسد مكانة الدولة ومبادراتها العملاقة التي تحظى بإقبال عالمي واسع من قبل جميع المؤمنين بضرورة التعاون لرفد مسيرة الإنسان نحو المستقبل والتوافق على النهج الأفضل لمواجهة التحديات، وهو تجسيد قوي لمسيرة دولة الإمارات التي باتت وطناً لجميع المبدعين وأصحاب العقول النيرة بحكم أنها ترسخ مسيرتها كوطن للتقدم الحضاري والتعاون والانفتاح وامتلاك الإرادة اللازمة لتحقيق الأهداف والطموحات التي يتم العمل عليها وتستهدف خير وصالح الشعوب في ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة التي جعلت الدولة محوراً لأهم الفعاليات حول العالم.

وذكرت أن حجم صفقات معرضي "يومكس وسيتمكس" خلال اليوم الأول والتي فاقت الـ 156 مليون درهم، تعكس المكانة العالمية لمبادرات أبوظبي ومدى أهمية الفعاليات التي تنظمها وتوفر من خلالها الفرصة لجميع المهتمين من حكومات وشركات تسارع لتأكيد حضورها لما يمثله الحدث من أهمية عالمية تبعاً للأهداف التي يقوم عليها، فعصر الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية لم يعد مجرد طموح مؤجل أو طفرة علمية كغيره، بل واقعاً حاضراً بقوة يستوجب امتلاك مقوماته ومهاراته وإجادة التعامل معه وتطويع التحديات الناجمة عن التطور الكبير بالطريقة التي تخدم مصلحة الإنسان وضمان أمن وسلامة الدول، لأن التمكن من مقومات الثورة الصناعية الرابعة في جميع مجالاتها والتكنولوجيا المتقدمة وما ينتج عنها بات من عوامل حفظ أمن الدول وأمراً أساسياً في الطريق نحو المستقبل المنشود.

وأكدت "الوطن" في ختام افتتاحيتها أن أبوظبي مدينة عالمية بمسيرتها والفعاليات العالمية التي التصقت باسمها ونظرتها الاستشرافية للمستقبل، وهي من خلال معرضي "يومكس وسيتمكس" تجسد جانباً من استعدادها للقادم وانتهاج أفضل الطرق الواجبة للتعامل مع كل ما يحمله من تطورات ومتغيرات متسارعة.