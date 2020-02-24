الصحة الكويتية تعلن تسجيل 3 حالات إصابة بكورونا لأشخاص قدموا من إيران

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020 متابعات_الخليج 365 أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الاثنين، إصابة 3 أشخاص بفيروس "كورونا" من العائدين من مدينة مشهد الإيرانية.

Advertisements وكانت وزارة الصحة البحرينية أعلنت عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا. وانتشر الفيروس في إيران بشكل متسارع، حيث سجلت أعلى عدد وفيات بعد الصين

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