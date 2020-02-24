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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البحرين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة البحرينية تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس الكورونا COVID-19 لمواطن بحريني قادم من إيران، حيث تم الاشتباه بإصابته وظهور أعراض الفيروس عليه و تم نقله فورًا للعلاج و العزل في مركز ابراهيم خليل كانو الصحي بمنطقة السلمانية، وإجراء الفحوصات اللازمة والتأكد من إصابته بالفيروس وبدء تطبيق الإجراءات اللازمة للعلاج واتخاذ التدابير الضرورية لمن خالطهم المريض.
وذكرت وزارة الصحة أنها قامت باتباع جميع الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحالة إثر اشتباهها بإصابته بالفيروس حيث تم إجراء التحاليل اللازمة عبر فريق طبي مختص كما تم استدعاء المخالطين للمريض و تطبيق اجراءات العزل المعتمدة عليهم.
ولفت وزارة الصحة إلى أنها تواصل إجراءاتها المتبعة لمكافحة انتشار الفيروس في المملكة، من خلال ضمان متابعة جميع القادمين من الدول الموبوءة لمدة 14 يوم من قبل فريق متخصص من الصحة العامة والاتصال بهم يوميًا للتأكد من خلوهم من أي أعراض والتزامهم بإرشادات العزل، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا كوفيد 19 بحسب المعايير الدولية والتي أوصت بها منظمة الصحة العالمية وذلك وفقًا لخطة التأهب والاستجابة الاستراتيجية للفيروس.
وأهابت الوزارة بكافة المواطنين والمقيمين إلى أنه في حال شعورهم بالأعراض التالية المرتبطة بفيروس كورونا COVID-19 مثل ارتفاع في درجة الحرارة، والسعال، وصعوبة في التنفس، أو في حال سفرهم لأحد البلدان المصابة بالفيروس او اختلاطهم بأحد المسافرين إليها أو اختلاطهم بأحد المصابين بالفيروس، البقاء في مقر سكنهم في غرفة منفصلة، والاتصال برقم 444، واتباع التعليمات التي ستعطى لهم من قبل الفريق الطبي، مع ضرورة تجنب الاختلاط بالآخرين
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