صحيفة: الإمارات تباشر أكبر استراتيجية عمل وطنية من نوعها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020

أبوظبي - الخليج 365

ذكرت صحيفة خليجية، "لم يمضِ إلا قليل من الوقت، على إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في ديسمبر الماضي، العام 2020 "عام الاستعداد للخمسين"، حتى باشرت دولة الإمارات أكبر استراتيجية عمل وطنية من نوعها استعداداً للسنوات الخمسين المقبلة على المستويات كافة.



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وأضافت صحيفة "البيان" الصادرة اليوم الاثنين - تابعها "الخليج 365" ها هي لجنة الاستعداد للخمسين تعقد جلستها الأولى برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الذي أكد في الاجتماع أن إعلان العام 2020 "عام الاستعداد للخمسين" يجسد الفكر القيادي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الذي يركز على الإنسان والارتقاء بجودة حياته في المجالات كافة، وشدد سموه على دور اللجنة المحوري والمهم في تنفيذ توجهات الدولة ورؤى القيادة الحكيمة بالإعداد للمرحلة المقبلة، عبر تعزيز الجاهزية للمستقبل وتبني نهج استباقي يستشرف التحديات والمتغيرات العالمية المقبلة، لتحقيق أهداف عام الاستعداد للخمسين والوصول بدولة الإمارات إلى المراكز الأولى عالمياً بحلول الذكرى المئوية لتأسيسها.

وأوضحت أن لجنة الاستعداد للخمسين تتولى وضع تصوّر كامل للخطة التنموية الشاملة والإطار الزمني لتطبيقها، وتطوير منظومة العمل لتكون حكومة الإمارات الأسرع والأكثر مرونة وقدرة على التكيّف مع متغيرات المستقبل بمشاركة مختلف فئات المجتمع.

وأشارت في الختام إلى أنها تعمل على وضع الخارطة الاقتصادية الجديدة لدولة الإمارات، وتطوير القطاعات الحيوية وتجهيزها للمستقبل، ووضع تصور متكامل للمجتمع الإماراتي، وتصميم وترسيخ منظومة القيم الحضارية والإنتاجية للأجيال الجديدة لإعدادها للخمسين عاماً المقبلة، وتعزيز التنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص في عمليات التخطيط للمستقبل.